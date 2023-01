Booking.com: ecco le mete per scoprire i trend enogastronomici

16:16

Sette destinazioni imprescindibili nel 2023 per scoprire gli ultimi trend dell’enogastronomia, esplorando altrettanti Paesi: sulla base delle richieste ricevute, Booking.com ha selezionato alcune località da non perdere.

Secondo i dati rilevati dall’indagine, più di un terzo dei viaggiatori italiani dichiara di essere disposto ad adottare un'alimentazione ‘eccentrica’ e di voler provare prelibatezze rare in vacanza quest’anno. Il 2023 è quindi il momento ideale per immergersi nella scena gastronomica di una destinazione, per mangiare come la gente del posto e scoprire le combinazioni di sapori che rendono unico il cibo caratteristico di una regione.



Si comincia dal Piemonte, dove gustare il tartufo bianco di Alba. La stagione va da settembre a gennaio, quando cresce selvaggio nei boschi intorno alla cittadina. Si prosegue poi con i cibi ‘swicy’ , da gustare in Corea del Sud. Le combinazioni insolite si adattano perfettamente a Seul: per esplorare la cucina locale in prima persona, è possibile prenotare una lezione di cucina tradizionale coreana che include una visita al mercato di Mangwon.



E ancora, i grandi boschi del Belgio offrono condizioni eccellenti per la crescita dei funghi, per cui qui se ne trovano di ogni tipo, dagli shiitake agli champignon. E la capitale del Belgio, Bruxelles, è ideale per gli amanti dei funghi, con il famoso ristorante Café des Spores, con funghi in ogni piatto, e persino dolci innovativi come la cheesecake ai funghi porcini.

I migliori taglieri di burro si trovano a Lemvig, in Danimarca.

A chiudere l’elenco delle specialità gastronomiche da gustare nel mondo, i datteri Zagora in Marocco e l’olio di avocado di Michoacán, in Messico.



Infine, è la Spagna ad aggiudicarsi la palma per la riduzione degli sprechi alimentari con Siviglia.