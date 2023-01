Passaporti più forti: la nuova classifica

14:04

Garantendo l’ingresso visa-free in 189 Paesi, il passaporto italiano si conferma al quarto posto tra i più forti del mondo. Lo certifica la nuova edizione dell’Henley Passport Index, pubblicata come di consueto a inizio anno.

Pubblicità

In vetta al ranking, per il quinto anno consecutivo, si conferma il Giappone, il cui passaporto garantisce l’accesso senza visti preventivi in 193 Paesi sui 227 in esame.



Seguono sul podio, al secondo posto, la Corea del Sud e Singapore, i cui passaporti garantiscono l’ingresso in 192 Paesi; e al terzo posto Germania e Spagna, con accesso senza visto a 190 destinazioni in tutto il mondo.



Il Regno Unito e gli Stati Uniti rimangono stabili al 6° e 7° posto, rispettivamente con punteggi di 187 e 186, e - scrive il report - sembra sempre più improbabile che entrambi i Paesi possano riguadagnare mai il primo posto nell'indice.



Al fondo della classifica si conferma l'Afghanistan, il cui documento di viaggio garantisce l'accesso a soli 27 Paesi, 166 destinazioni in meno rispetto al Giappone. Il gap più ampio mai registrato dall'index.