Il meglio del Qatar fa tappa a Milano e a Roma

11:43

Sessantamila visitatori italiani ospitati nel 2019, ma soprattutto un primo semestre 2022 che vede il nostro mercato fra i primi dieci al mondo e al secondo posto dopo la Gran Bretagna a livello europeo: il Qatar punta sull’Italia per sostenere gli obiettivi di crescita turistica previsti nel suo piano di sviluppo a medio termine.

Pubblicità

“Le frecce all’arco del Paese sono davvero tante” spiega Claudia Beretta (nella foto), rappresentante per l’Italia di Qatar Tourism, in occasione del roadshow organizzato per presentare un’offerta forte di strutture di lusso e di ampie possibilità di praticare esperienze a sole cinque ore e mezzo di volo dall’Italia.



“La destinazione si presta perfettamente per uno stop over prima di ripartire alla volta di destinazioni a lungo raggio in Oriente e Oceano Indiano. Quel che i viaggiatori italiani devono sapere è che si tratta di una delle mete più sicure al mondo, con un clima invidiabile anche durante l’inverno e 550 chilometri di coste. Da qui la possibilità di abbinare un’esperienza balneare alla scoperta del deserto e alla pratica tante attività sportive”.



L’avventura comincia a Doha, un hub imprescindibile per un’esperienza all’insegna del lusso e degli eventi, da scoprire a Mshreib Downtown. “Da non dimenticare Education City e il Katara Cultural Village, che offre tantissime gallerie d’arte in un contesto raffinato. E’ poi bello perdersi nel Souq Waqif, o arrivare fino all’Al Zubarah Fort, sito patrimonio Unesco circa 100 chilometri da Doha”.



La possibilità di stop over e l’ampiezza dei collegamenti messi in campo viene evidenziata poi da Benedetto Zecchillo, senior account manager leisure di Qatar Airways per il Nord Italia. “Con una flotta di circa 200 aerei con un’anzianità media di 6 anni e 150 destinazioni raggiunte nel mondo, il vettore si riconferma strategico anche per gli stop over dall’Italia verso le mete internazionali”.



Partner del roadshow, che questa sera farà tappa a Roma, tante strutture alberghiere di alto livello: Mandarin Oriental, Doha; Sharq Village & Spa; Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel; Banana Island Resort Doha by Anantara; Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli; Rixos Hotels global; Al Messila, a Luxury Collection Resort & Spa; Golden Tulip Doha, oltre a Qatar Airways e alle dmc Discover Qatar e Tawfeeq Travel. I.C.