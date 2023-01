Parigi recupera l'appeal pre-pandemia sulla clientela Usa

17:32

Per i viaggiatori statunitensi Parigi torna a essere uno dei grandi sogni. Dopo lo stop degli anni della pandemia, ora gli operatori a stelle e strisce registrano un trend di prenotazioni e richieste per la Francia (e soprattutto la sua Capitale) superiore a quello del 2019.

Come riporta travelweekly.com per Tauck, operatore specializzato in tour guidati e crociere, le richieste per gli itinerari fluviali che comprendono la Francia e Parigi sono aumentate del 20% rispetto a 4 anni fa.



Un sondaggio di Globus, importante realtà del Colorado del settore travel, ha rilevato che la Francia è una delle mete più desiderate del momento.



Per Parigi non era una sfida facile recuperare l'appeal fortissimo che aveva prima della pandemia: ma a quanto pare sta riuscendo nell'impresa.