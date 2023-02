Barcellona, il Mobile World Congress fa impennare i prezzi degli hotel

21:00

Il settore degli smartphone continua a smuovere il mondo. In occasione del Mobile World Congress, il principale appuntamento dedicato al settore che si svolge ormai da anni a Barcellona, i prezzi degli hotel della città spagnola hanno visto una vera e propria impennata, con crescite anche superiori al 200%.

Come riporta preferente.com, le tariffe medie sono arrivate a 312 euro al girono, mentre il altri periodi è possibile prenotare camere per 137 euro.



Il picco di richieste si registra proprio il giorno prima dell'avvio dell'evento (che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo); per il 26 febbraio si prevede un'occupazione molto vicina a quella dello stesso periodo del 2019.



Barcellona dispone attualmente di circa 25mila camere. Per l'evento sono attesi 80mila visitatori, con un impatto economico di 350 milioni di euro sulla città e i dintorni.