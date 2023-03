Spagna verso un anno da record: possibile il traguardo dei 100 miliardi di entrate

15:55

Un anno da record assoluto per il turismo in Spagna? Sembrano essere queste le prospettive secondo il nuovo barometro turistico redatto da Braintrust. Lo studio prevede per il Paese un dato sugli arrivi leggermente al di sopra rispetto ai dati del 2019, ma con una fortissima crescita sul fronte delle entrate valutarie.

Nel dettaglio il barometro stima in 85 milioni il numero dei turisti internazionali che arriveranno nel Paese, il 2,4 per cento in più, mentre sul lato economico la Spagna potrebbe superare i 100 miliardi di euro di entrate valutarie, con un aumento in questo caso pari al 12 per cento sul 2019.



Tra i dati significativi, secondo quanto riportato da Preferente, anche la ripresa del settore alberghiero, la cui quota di mercato è destinata a salire di tre punti percentuali a discapito dell’extralberghierio.