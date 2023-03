Austria Turismo, via alla campagna tematica per sostenere la crescita

16:26

La primavera fa fiorire città e cultura austriache. In coincidenza del 20 marzo ha preso avvio la nuova campagna tematica di Austria Turismo, con l’intento di riagguantare quel 10,3% di arrivi ancora mancanti nel 2022 per eguagliare i numeri pre-pandemia.

“Le cifre dello scorso anno mostrano una robusta crescita - spiega il direttore Herwig Kolzer (nella foto) -, dal momento che abbiamo accolto 39,8 milioni di visitatori internazionali (+79,8% sul 2021), per un totale di 136,9 milioni di pernottamenti (+72,2%)".



Rincorsa italiana

"Gli italiani - aggiunge il direttore - hanno messo a segno uno dei risultati più straordinari, con una crescita negli arrivi del 144,8% (821.100 visitatori) e del 116,9% nei pernottamenti (pari a 2,2 milioni), attestandosi come quinto mercato assoluto pur con un -24% sul 2019. Grazie al lancio di una seconda campagna a maggio, dedicata alle vacanze di rigenerazione, contiamo di colmare la differenza”.



Per far conoscere le nuove attrattive ispirate ai valori della sostenibilità, valorizzando al meglio anche i due anniversari iconici dell’inaugurazione del Belvedere di Vienna (300 anni) e delle Ferrovie Austriache (100 anni), fondamentale sarà un coinvolgimento maggiore del trade: gli italiani che prenotano il proprio viaggio in agenzia sono oggi il 10%, mentre il 25% circa si rivolge al canale Ota.



Alberto Caspani