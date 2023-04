Airbnb mette un freno alla sua sezione dedicata alle esperienze

11:49

Airbnb sembra schiacciare il freno sulla sezione Esperienze. La piattaforma, infatti, ha deciso di sospendere la possibilità di registrare nuove esperienze a data da destinarsi.

“Come parte del nostro obiettivo di concentrarci sul nostro core business, stiamo sospendendo l'invio di tutte le nuove esperienze. Prevediamo di fornire maggiori informazioni nei prossimi mesi", ha affermato il gruppo in una dichiarazione citata da Skift.



La piattaforma non elimina, quindi, la sezione esperienze, ma per ora non sembra avere intenzione di potenziare ulteriormente questa linea di business.



Dallo scorso anno Brian Chesky, co-fondatore di Airbnb, aveva infatti espresso l’intenzione di tornare a concentrarsi sull’attività principale della piattaforma, ossia quella degli alloggi in affitto, abbandonando il percorso di diversificazione.



Una svolta che potrebbe segnalare la difficoltà di vendere queste esperienze a causa di una riduzione del budget da parte di chi prenota gli alloggi, o la ricerca di una maggiore specializzazione.