Malta, la corsa dell'incoming: marzo migliore di sempre per gli italiani

12:04

Sono stati oltre 443mila i visitatori accolti da Malta e Gozo da gennaio a marzo 2023, con una spesa totale salita a 312,4 milioni di euro. Cifre che certificano per l’arcipelago il superamento dei numeri già record del primo trimestre del 2019, stabilendo nuovi traguardi anche per gli arrivi di alcuni singoli mercati, tra cui l’Italia.

L'exploit degli italiani

Esaminando il mese di marzo, infatti, gli arrivi di nostri connazionali sono aumentati del 19,6% rispetto al 2019 e dell’87,1% rispetto al 2022, registrando la migliore performance di sempre per questo specifico mese.



“I numeri di marzo relativi all’Italia definiscono un risultato eccezionale che ci fa sperare in un 2023 da primato - commenta Ester Tamasi (nella foto), direttore VisitMalta Italia -. Numeri che raccontano di un pubblico italiano che ha imparato a conoscere la varietà di prodotto disponibile nell’arcipelago superando il concetto di stagionalità”.



I temi del marketing

Le iniziative di marketing hanno puntato alla promozione del turismo sostenibile, responsabile ed eco-consapevole, incoraggiando vacanze più attive e zero sprechi alimentari. Si è osservato inoltre che turisti che scelgono di viaggiare durante questi mesi tendono a scegliere alloggi più eco-consapevoli.



“L’obiettivo - aggiunge Tamasi - è quello di diversificare sempre di più il prodotto e, pur continuando a mantenere l’attenzione sulle peculiarità principali della destinazione (es meta estiva e balneare) puntare a promuovere la moltitudine di altre caratteristiche di Malta, Gozo e Comino che permettono di vivere una vacanza poliedrica e ricca di possibilità”.



Lo sviluppo delle destinazioni

VisitMalta sta inoltre lavorando allo sviluppo di alcune località turistiche, tra cui Għadira Promenade, piazza Mellieħa, piazza Birgu e piazza Buġibba. I lavori di implementazione prevedono nuovi percorsi pedonali e ciclabili e la gestione diretta di alcune spiagge da giugno a settembre.



Ottime notizie anche sul fronte dei prezzi: le politiche di contenimento del tasso di inflazione adottate dal governo maltese hanno infatti calmierato i prezzi al consumo, con una grande ricaduta a favore del settore turistico, principale fattore economico dell’arcipelago.