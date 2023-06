Mancanza di personale: la soluzione di Meliá, Iberostar e Barceló

15:40

Il mismatch, ovvero la discrepanza tra richiesta e offerta di lavoro, non è un problema solo italiano. Anche la Spagna si trova ad affrontare uno scenario simile e così tre big del ricettivo hanno messo a punto una ricetta per cercare di fermare l'emorragia di lavoratori del mondo del turismo.

Meliá, Iberostar e Barceló, come riporta preferente.com, hanno infatti deciso di offrire alloggio gratuito ai dipendenti stagionali. Una soluzione che consente agli eventuali candidati di risolvere uno dei principali problemi degli stagionali, ovvero trovare un posto in cui dormire in località dove il prezzo degli alloggi, durante il periodo estivo, è particolarmente oneroso.