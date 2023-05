Benidorm: gli hotel chiudono per mancanza di personale

19:29

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro non riguarda solo l'Italia. Anche la Spagna sta affrontando lo stesso problema: a Benidorm e in generale nella Comunità Valenciana manca attualmente il 20% della forza lavoro, ovvero tra le 16mila e le 17mila unità.

A lanciare l'allarme, come riporta preferente.com è il segretario generale della gestione alberghiera della Comunità Valenciana (Hosbec), Nuria Montes, secondo cui ci sono alberghi che hanno dovuto chiudere alcune aree per mancanza di personale, anche se avrebbero avuto richieste dai turisti per riempire il 100% delle strutture.



Il fenomeno, che si è verificato da dopo la pandemia, colpisce tutti i livelli, afferma Montes: sia le mansioni più generiche che quelle qualificate.