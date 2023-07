Il mondo è cambiato: la nuova mappa dei viaggi post-Covid

11:25

"Il mondo è cambiato. Non è più un semplice slogan per etichettare il dopo pandemia, ma una realtà alla quale tutti gli operatori attivi nel comparto turistico devono adattarsi. E molto velocemente, perché le dinamiche di scelta e acquisto delle vacanze hanno registrato un'accelerazione a lungo sperata ma anche imprevista.

Pubblicità

La mappa è nuova già rimanendo nel Vecchio Continente, dove stando ad esempio a quanto riferisce l'amministratore delegato di Viaggi dell'Elefante, Enrico Ducrot, l'Albania si sta rivelando una vera e propria sorpresa. "Fra le mete in crescita in Europa ci sono i Paesi Baltici - aggiunge Elena Valdata, fondatrice e general manager di Shiruq -. Sono aree poco conosciute dal mercato italiano, ma qui il viaggiatore viene letteralmente travolto dalla sorpresa".



La Giordania si riconferma all'apice delle richieste in Medio Oriente: "Una gradita riconferma che ci fa prevedere ottimi numeri entro fine anno" spiega il direttore commerciale di King Holidays Roberto Minardi..." (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)