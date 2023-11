Maldive, ville in vendita: le nuove norme sugli acquisti immobiliari degli stranieri

08:47

È il Crystal Property Group, specializzato in resort di lusso in Sri Lanka, il primo investitore a cogliere l’opportunità derivante dalle nuove norme delle Maldive, il cui governo conil Maldives Tourism Act permette ora agli stranieri di acquistare immobili sugli atolli.

Il sistema è quello dello ‘strata lease’, con contratti di locazione di lungo termine simili a quelli utilizzati in Gran Bretagna. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore le ville del complesso di Crystal Property Group, il cui nome è Infinite Maldives, si potranno acquistare per un periodo iniziale di 43 anni che può essere rinnovato per altri 49 anni e hanno prezzi che vanno da 1 a 3 milioni di dollari.



Il complesso, sull'Atollo 1 di Male, è stato edificato su un'isola bonificata di cinque ettari e avrà 44 ville affacciate sul mare, ognuna con un proprio terrazzo e piscina privata. Nove avranno una camera da letto, 34 ne avranno due camere e ci sarà a disposizione dei clienti anche una villa presidenziale di grandi dimensioni.



Gli spazi comuni comprendono un grande padiglione centrale, un ristorante, un centro fitness e spa e una zona gioco per bambini.



L'isola, spiega Il Sole 24 Ore, è a 35 minuti di distanza in motoscafo dall'aeroporto Velana di Malé, che ha collegamenti diretti con molte destinazioni internazionali, Italia compresa. “Siamo i primi a poter offrire la possibilità di un investimento residenziale alle Maldive, grazie alle nuove regole approvate dal Governo delle Maldive - spiega Reza Magdon Ismail, amministratore delegato del Crystal Property Group -. È una pietra miliare per il Paese e un'opportunità unica per chi ama le isole”.