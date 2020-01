Ryanair cerca assistenti di volo: le date del recruiting

12:38

Riprenderanno mercoledì 8 gennaio le selezioni di Ryanair in Italia. I recruiter di Crewlink, società che gestisce l’ingresso di nuove risorse umane per conto della low cost irlandese, toneranno nelle città della Penisola per reclutare figure da impiegare negli equipaggi di bordo della compagnia aerea nel corso del 2020.

Requisiti richiesti per partecipare alle selezioni sono: età minima di 18 anni e passaporto europeo; diploma di scuola superiore; altezza tra i 157 e i 188 cm; ottima conoscenza lingua inglese; buone capacità natatorie e flessibilità.



Le selezioni

Il primo appuntamento dell’anno è fissato per l’8 gennaio a Pisa. Successivamente il recruiting tour passerà da Bari, il 10 gennaio; Venezia, il 15; Napoli, il 16; Milano Bergamo, il 17 gennaio. Le selezioni riprenderanno poi il 21 a Cagliari, il 22 a Palermo, il 24 a Torino, il 28 a Genova, il 30 a Verona e Pescara.



Nel mese di febbraio le selezioni si terranno il 5 febbraio a Roma, Pisa e Catania; il 6 a Bologna, il 7 a Napoli e Milano Bergamo, il 12 a Venezia, il 19 a Torino, il 20 a Palermo, il 21 a Cagliari, il 25 a Roma, il 26 a Bari, Catania e Bologna, il 27 a Napoli e il 28 a Milano Bergamo.



Per candidarsi è necessario compilare il form sul sito di Crewlink.