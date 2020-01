Italia prima in Ue per impiego nel turismo: i dati Eurostat

11:05

Sono 4,2 milioni le persone impiegate nel turismo in Italia. Il dato, al di sopra della media Ue, arriva dal report 2019 dell’Eurostat ‘Tourism satellite accounts in Europe’. Secondo l’indagine, la Penisola si piazza infatti al primo posto nel Vecchio Continente per capacità di impiego nel settore.

Il dato dell’impiego in Italia risulta particolarmente significativo, se si considera che, nel resto del Continente, il comparto dà lavoro a 16,5 milioni di persone in quindici paesi.



Il peso sull'economia

Per quanto riguarda il peso del settore sull’economia, si legge su wallstreetitalia.com, la media di incidenza sul Pil dei Paesi Ue è del 3,4%. In Italia questa percentuale sale al 4%. Ma la Penisola figura solo al settimo posto.



È infatti la Croazia a dominare la classifica per incidenza sul Pil. Nel Paese il settore ha un peso sull’economia che si attesta al 9,8%. Seguono sul podio Malta (5,8%) e Portogallo (5,6%).