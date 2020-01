Uvet Hotel Company a caccia di personale, recruiting day il 15 gennaio

14:14

È stato fissato per mercoledì 15 gennaio a Milano il recruiting day di Uvet Hotel Company, la società del gruppo Uvet specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo.

Le figure ricercate sono quelle di direttore, capo ricevimento, addetti al ricevimento e all’amministrazione e requisiti indispensabili per poter proporre la propria candidatura sono un’esperienza di almeno tre anni nel settore e la padronanza di una lingua straniera. È inoltre preferibile la conoscenza del sistema di gestione Scrigno Gp Dati.



I candidati interessati possono inviare il loro cv all’indirizzo mail info@uvethc.com. Le strutture gestite da Uvet Hotel Company sono il Santo Stefano Resort in Sardegna, il Mursia Resort di Pantelleria, l’Antica Torre Del Nera Boutique Hotel & Spa in Umbria e l’Hotel Berna a Milano. I prodotti internazionali sono il Twiga Beach Resort in Kenya, il Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive e il Kilindini Resort a Zanzibar.