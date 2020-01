Torna a marzo FareTurismo: 1.200 colloqui

09:05

Torna a marzo FareTurismo, l’evento dedicato al mercato del lavoro, alla formazione e alle politiche turistiche. Per l’edizione 2020, che si svolgerà dall’11 al 13 marzo presso l’Università europea di Roma, si attendono 3mila visitatori e 28 espositori.

Il programma, si legge su lastampa.it, prevede diverse occasioni di incontro domanda-offerta, con 1.200 colloqui di selezione per 50 figure professionali da impiegare in tutta Italia nella prossima stagione estiva.



Previsti, inoltre, dibattiti ed eventi di orientamento post-diploma (Its, lauree triennali) e universitario.