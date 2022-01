Human Company cerca personale: oltre 870 figure per la stagione estiva

10:29

Human Company ha aperto il recruiting per la prossima stagione. In tutto sono oltre 870 le figure stagionali ricercate per le strutture all’aria aperta del gruppo nei villaggi e camping in town in Toscana (530 posti), Lazio (105), Veneto (150) e Lussemburgo (60).

Al comparto open air si aggiunge poi la ricerca di personale per l’hotel di charme Villa La Palagina nel Chianti (22) e per il Plus Hostel Florence (12) nel capoluogo toscano.



Le posizioni più richieste si concentrano nel settore food&beverage per personale di cucina e baristi. Seguono l’area accoglienza e ricevimento per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto pulizie, manutenzione e sicurezza.



Oltre ai requisiti specifici richiesti per ciascuna figura professionale, il gruppo sottolinea di cercare persone motivate, che amano lavorare all’aria aperta. Per alcune posizioni è poi indispensabile la conoscenza dell'inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera, buone doti relazionali e comunicative, capacità di lavorare in gruppo e di gestione dello stress.



Per candidarsi basta visitare il sito di Human Company alla sezione ‘Lavora con noi’, selezionare l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire e allegare il proprio curriculum.



Amina D'Addario