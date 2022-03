Club del Sole avvia la campagna di recruiting per 263 persone

12:43

Club del Sole lancia una nuova campagna di recruiting in vista della stagione estiva, sostenuta da un piano di formazione annuale. Si tratta, complessivamente, di 263 posizioni aperte, pari al 9% in più rispetto allo scorso anno, in cui erano state svolte 4.600 ore di formazione.

Nello specifico, la selezione dell’operatore specializzato in vacanze outdoor al mare, con 20 villaggi, è finalizzata su figure per le aree Food & Beverage, Accoglienza e Ricettività, e Servizi. “È importante offrire agli ospiti esperienze ed emozioni da ricordare - sottolinea la società -. Garantire una ristorazione di qualità, gestita internamente, è tra gli obiettivi principali dell’azienda, e il numero consistente di figure specializzate a vario livello sono una priorità. Inoltre, l’azienda è concretamente impegnata nella parità di genere”.