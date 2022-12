Club del Sole alla ricerca di 400 figure professionali: il recruiting al via da Napoli

14:45

Inizierà domenica da Napoli la campagna di recruiting di Club del Sole, alla ricerca di 400 figure professionali da impiegare nei reparti di ricevimento, sala, bar, cucina e housekeeping nel corso della prossima stagione estiva.

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domenica 11 dicembre e nell’intera giornata di lunedì 12 dicembre, si terrà negli spazi dello Starhotels Terminus del capoluogo campano. La ricerca riguarda posizioni in interessano tutte le strutture di Club del Sole sparse nelle più rinomate località turistiche lungo il territorio italiano come Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.



Le candidature per i profili descritti sono già aperte su tutto il territorio nazionale tramite application online. Candidarsi è semplice: è sufficiente inviare il curriculum vitae tramite email all’indirizzo hr@clubdelsole.com o, in alternativa, collegandosi al sito www.clubdelsole.com e accedendo alla sezione “Lavora con Noi”. Seguirà eventuale contatto da parte dell’Ufficio Risorse Umane per concordare giornata ed orario specifico dell’incontro.