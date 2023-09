Trenord assume esaminatori e istruttori: come candidarsi

19:29

Trenord continua ad assumere. La società ferroviaria ha aperto le selezioni per esaminatori riconosciuti Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e istruttori riconosciuti o qualificati in ambito Condotta, Manutenzione, Verifica e Formazione Treni per la Direzione Tecnica.

Le candidature potranno essere inviate fino al 15 ottobre sul sito di Trenord.



La sede di lavoro prevista è Novate Milanese, stante la disponibilità a spostarsi in altre aule di formazione in luoghi diversi.



Requisiti necessari per partecipare alla selezione sono: attestazione aziendale/Ansfisa; idoneità psico-fisica come richiesta dalla specifica attività di sicurezza; diploma di scuola media superiore; conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua e inglese a livello intermedio; buone conoscenze informatiche e del pacchetto Office (in particolare Power Point); un’esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo; ottime capacità comunicative; disponibilità ad eventuali trasferte.



Richieste anche capacità e predisposizione al lavoro in team, professionalità, autonomia e proattività.