Il mondo in tasca

11:23

Ammetiamolo. Partire in viaggio (sì, torneremo a viaggiare!) senza uno smartphone in tasca è ormai impensabile. Questo piccolo marchingegno ha rimpiazzato oggetti una volta indispensabili al viaggiatore. Come il biglietto aereo cartaceo con fogli sottili che venivano strappati per ogni carte d'imbarco. Sulla spalla macchine fotografiche ingombranti.

Dentro la borsa o lo zaino una guida tascabile e un registratore portatile, per avere con noi la nostra musica del cuore, e vanificare i tentativi del passeggero seduto accanto sul treno o sull'aereo di attaccare un bottone.



Non compriamo più mappe, non facciamo più la fila per il biglietto del treno o il gettone telefonico, non passiamo più in agenzia per prendere un catalogo o in libreria per comprare l'ultimo giallo. Tutti rinchiusi nello smartphone che ci permette anche di scorrere le foto dei nostri viaggi più belli, nell'attesa di ripartire verso nuovi orizzonti.