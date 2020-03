Flavia Franceschini, l’anima di Astoi

13:10

Lo spirito di resistenza di Astoi in queste giornate infinite porta il nome di Flavia Franceschini.

Non ama i riflettori e nelle conferenze stampa non si pone in evidenza, ma i tour operator italiani sanno bene che sta facendo un lavoro unico. Dalle 6 del mattino sino tarda sera non si stacca dal telefono e tieni i contatti con associati e la Farnesina.



Dicono che molte volte all’alba fosse già al lavoro per segnalare errori nei passaggi dei warning ministeriali. Quanti operatori ha rassicurato in queste ore di fronte ai vari sconsigli.



Nella risposta inviata a Mauritius (attraverso TTG Italia) ha dovuto mettere insieme le varie anime dell’associazione, ma è uscita una nota orgogliosa che ribadisce il valore della filiera. Quasi inaspettata per i toni , ma era giunto il momento di alzare la testa.



“Non conto più le ore di lavoro, ma stiamo facendo l’impossibile per stare al fianco di tutto il comparto”. Se anche a Roma nei palazzi di Governo si sono accorti dell’esistenza di un altro turismo (oltre ai musei e alla cultura) gran merito va alla signora di Astoi.



Twitter @removangelista