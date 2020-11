di Remo Vangelista

08:06

Anche per i musei il gioco è finito. Ormai da giorni sia il ministro Franceschini sia le veline di Governo annunciano la chiusura dei musei in Italia. Che verrà decretata tra poche ore.

Spazi di cultura ma fonte di ricavi non indifferenti per tutto quello che comprende la parola turismo (anche per lo stesso museo ovviamente). Come il caso di Torino e del suo Museo Egizio che si appresta a chiudere i battenti.



"Abbiamo dimostrato di essere un posto protetto, ma ora si tratta di far scendere la curva dei contagi. Noi possiamo solo capire e fare la nostra parte”. Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, con la solita lucidità analizza la situazione ma chiede politiche e programmi.



“Serve un piano di finanziamenti non possiamo andare avanti mese per mese - aggiunge – Abbiamo tutti (musei n.d.r.) buchi di bilancio importanti e serve un pensiero a lungo termine. C’è bisogno di risposte e prospettive”. Quelle prospettive che non si intravedono, purtroppo.