di Remo Vangelista

08:04

"In 13 mesi abbiamo venduto un po’ di biglietteria aerea e marittima, niente di più. Siamo in apnea. Tra il 20 e il 30% delle adv non riapriranno”.



Gian Mario Pileri, presidente Fiavet Sardegna e vice presidente nazionale non si tira mai indietro e, in una lunga intervista andata in onda su Iceberg On Air e condotta da Fausto Farinelli, spiega la situazione della distribuzione vista dall’isola.

“Il nostro è il settore più colpito ed oggi sappiamo che 15-20 agenzie in Sardegna non riapriranno più. Ogni tanto ci lasciano qualche opportunità che subito dopo chiudono. Prima abbiamo venduto la montagna e poi hanno chiuso tutto. Dopo 1 anno è partita l’iniziativa per le Canarie e dopo 1 volo è già tutto bloccato. Come si può lavorare?”.



Ristori e Sostegni

Sulla questione legata ai decreti Ristori o Sostegni il presidente Pileri ha sottolineato che si è trattato di piccoli aiuti “che non hanno modificato la situazione di emergenza. Ora speriamo di ripartire anche se ci facciamo dispetti tra protagonisti del settore. Attenzione perché l’operazione Canarie era concordata con il Governo. Un timido segnale di ripresa che si poteva replicare e invece ci siamo subito bloccati”.



Pileri ha poi spiegato che serve una stagione 2021 di 3 mesi per sopravvivere (contro i 45/50 giorni del 2020). "La Sardegna sarà una meta ambita nel 2021, ma dobbiamo allungare la stagione. Questo incubo deve finire”.