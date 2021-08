Leali vuole ripetere il successo di Air Dolomiti

09:16

L’ultimo capace di fare business con una compagnia aerea. Almeno sul suolo italiano. Alcide Leali dopo aver fondato Air Dolomiti riuscì a cederla, senza svenderla, alla rapace Lufthansa. Una storia di successo per un imprenditore che arrivava dalle acciaierie del bresciano.

Ora Leali a piccoli passi sta cercando di ripetere lo stesso percorso anche con Lefay Resort, società alberghiera che negli ultimi anni sta conquistando numerosi riconoscimenti internazionali per la sua Spa.



La prima struttura aperta ormai più di 10 anni fa a Gargnano su lago di Garda è stata poi raggiunta nel 2019 dal Lefay Resort&Spa Dolomiti di Madonna di Campiglio. Ora Leali potrebbe non accontentarsi e cercare nuove aree del Paese dove impiantare e sviluppare il marchio Lefay.



Ma il pensiero in questa fase difficile del trasporto aereo corre spesso agli aerei di Air Dolomiti. Creata dal nulla riuscì a entrare sul mercato conquistando una fetta di business alto spendente che attirò le attenzioni dei tedeschi di Lufthansa. A distanza di anni, malgrado fusioni e crisi di settore Air Dolomiti resta nel portafoglio del gruppo di Francoforte che continua a chiamarla “la nostra compagnia italiana”. Merito di Alcide Leali, partito dall'acciaio per arrivare al lusso. (r.v)