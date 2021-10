Ramon Parisi e la visione di Preatoni

12:24

Ramon Parisi da qualche giorno ha cambiato casacca, passando da Domina a HM Hotels. A mente fredda, però, non può fare a meno di spendere parole di ammirazione per Ernesto Preatoni, personaggio vulcanico che per molti vuole ancora dire Sharm.

Preatoni da tempo ha lasciato il timone della sua azienda al figlio Eugenio (ma nelle strategie globali detta ancora i tempi n.d.r.)



“Ernesto Preatoni è un personaggio unico con grande visione - sostiene Parisi -. Purtroppo ci siamo conosciuti in un’epoca sbagliata forse. Mi sarebbe piaciuto vivere al suo fianco l’esplosione di Sharm”.



Proprio su Sharm Ramon Parisi ha cercato sino all’ultimo di fare ripartire il business di Domina, ma in alcuni casi si è scontrato con la scarsa collaborazione di una parte del mercato, “ho visto poca coesione tra gli operatori. E anche questi corridoi permettono la riapertura certo. Ma si tratta di un liberi tutti molto parziale che favorisce qualcuno e non soddisfa la maggioranza del mercato”. (r.v.)