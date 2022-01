di Remo Vangelista

08:03

Alfredo Altavilla non si è fatto intimorire dal Palazzo. Il presidente di Ita Airways incontrando la commissione Trasporti della Camera ha tenuto la testa alta e lo sguardo dritto per spiegare la situazione e le prospettive di Ita.

Lo ha fatto con uno stile Fiat di qualche stagione fa, senza troppi fronzoli. Per chiarire bene il suo punto di vista ha spiegato ai politici che lui guida una compagnia e non la Croce Rossa. Altavilla in maniera esplicita ha detto che non può occuparsi dei dipendenti della vecchia Alitalia perché “altrimenti non siamo più un’azienda che deve stare sul mercato ma una Croce Rossa della vecchia Az”.



Se il presidente resisterà a tutte le bufere dei prossimi mesi (soprattutto politiche) ci sarà da divertirsi.