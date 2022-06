di Remo Vangelista

10:20

Danilo Curzi (nella foto) non ha mai perso le speranze. Neppure nelle fasi più difficili, quando girava in azienda tra corridoi silenziosi.

Idee per Viaggiare aveva un aspetto molto chiaro, definito.



Però, nel periodo di pandemia, il proprietario della società di Roma ha pensato comunque di cambiare percorso. Nulla di rivoluzionario, ma un pensiero profondo per ricercare segmenti nuovi.



Insieme a questo, ha cercato di tenere raccolta la sua squadra. Curzi ha spiegato che voleva proteggersi da una crisi devastante, che ha lasciato ferite profonde in tutto il comparto.



Ora, con la macchina nuovamente accesa Idee per Viaggiare ha reso noto di aver ripreso ad assumere personale. Una bella notizia che Ipv vuole replicare anche nella seconda parte dell’anno.



“Crescere in questa fase non è semplice, ma lo stiamo facendo – ha detto Curzi –. Presto saremo in in nuovo spazio a Roma con uffici che rispecchiano il nostro carattere”. Prima di chiudere sottolineando: “Stiamo disegnando un nuovo corso aziendale fatto di cambiamenti e migliorie”.



Non va dimenticato che allo scadere del ’21 lo stesso Curzi annunciò l’acquisizione di Marcelletti tracciando così un nuovo percorso, “perché stiamo parlando di un operatore fantasioso e linee fuori dal comune. Vogliamo ridare vita a un pezzo di storia del tour operating”. E per tornare ai livelli di un tempo servirà anche tanta fantasia.