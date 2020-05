08:32

Pronto a riaprire il Villaggio Giardino interamente generato sull’idea di Principio Naturale.

Spazio più flessibilità. È la somma di questi due fattori a produrre il risultato che ogni cliente potrà verificare alla riapertura del Nicolaus Club GARDEN Toscana Resort. “Abbiamo riprogettato l’intero spazio preoccupandoci unicamente del benessere dei nostri clienti”, spiega il general manager Luca Tonelli, aggiungendo che l’obiettivo è quest’anno più che mai la “creazione di un ambiente energeticamente positivo, dove l’ospite possa riassaporare il piacere dello spazio aperto di cui per un po’ si è dovuto privare”.

La base non manca: con 150mila metri quadri di superficie, siete il più grande Villaggio Giardino d’Italia.

Infatti. Abbiamo il vantaggio di poter ospitare in massima sicurezza i nostri ospiti, garantendo il distanziamento previsto dalla normativa ma anche la libertà di muoversi all’interno del nostro ampio giardino. Parlo di una superficie verde che conta ben 26mila piante e 400 specie diverse, di cui fa parte un lecceto di 16 ettari.



Un ricongiungimento tra uomo e natura oggi molto apprezzato.

In realtà questo è sempre stato il nostro punto di forza, a partire dall’ormai lontano 1992, anno dell’apertura del Nicolaus Club GARDEN Toscana Resort. Da sempre ci crediamo in modo profondo e lo dichiariamo apertamente sul nostro sito: la natura è la cura più antica del mondo, aiuta ad allentare lo stress e le tensioni, e tutti sappiamo quanto oggi ce ne sia bisogno. Infatti, per questa stagione molto particolare il nostro programma #Principionaturale verrà messo in primissimo piano.

I nostri Garden Angels suggeriranno agli ospiti esperienze multisensoriali, concrete, esclusive, pensate per metterli in contatto con l’essenza della natura e con la loro parte più intima e spirituale.



Veniamo adesso al secondo fattore: la flessibilità.

In una situazione come questa, essere flessibili è indispensabile. Ci siamo quindi messi al lavoro per riprogettare la nostra offerta, avendo tutti ben chiaro che la nostra volontà è far star bene il cliente. Oltre alla riorganizzazione di ristoranti, piscina, teatro e spiaggia secondo la normativa per il distanziamento, abbiamo creato un piccolo team che definirei di ‘professionisti della scienza’, con un medico biologo sempre pronto ad informare e rassicurare gli ospiti attraverso un apposito desk. Una figura qualificata che si aggiunge al medico abitualmente presente in struttura.

Desideriamo infatti che i nostri ospiti non vivano le nuove regole come imposizioni, ma che ne comprendano il buon senso, approcciandole con la massima serenità.



Quali altre misure di sicurezza speciali metterete in campo?

Anzitutto abbiamo implementato la procedura di self check-in tramite un link che inviamo al cliente nella fase di conferma della prenotazione.

Cambiano inoltre le modalità di accoglienza degli ospiti, sempre improntate alla massima sicurezza. Ad esempio, per la gestione delle procedure di ingresso abbiamo allestito un’area esterna sicura per clienti e operatori, con sanificazione dei bagagli in arrivo e trasporto diretto in camera. La consegna delle chiavi è personalizzata.

Il nostro focus poi sono i bambini: a loro abbiamo riservato la massima attenzione e supporto, con spazi ed attività dedicate e studiando un progetto ad hoc si collaborazione con Quercetti, azienda leader del gioco educativo.



A quando, allora, l’apertura estiva? E a chi possono rivolgersi le agenzie di viaggi per avere informazioni?

La stagione inizierà il 13 giugno.

Riconfermiamo la collaborazione commerciale con il tour operator Nicolaus che crede fortemente nel nostro modello di “Ospitalità gentile” e che, seppur in una situazione così complessa, continuerà con entusiasmo a supportarci.

Il nostro Booking diretto è sempre stato operativo anche durante il lockdown, per supportare i clienti, informarli e rassicurare tutti su un unico concetto portante: il Garden c’è!

Ci teniamo infine a ricordare che la nostra struttura è ideale anche per il target Corporate. Grazie al nostro centro Congressuale completamente indipendente con 4 sale meeting, un teatro chiuso da 800 posti ed i grandi spazi della struttura, le attività di Convention, Meeting, Congressi & team building possono essere svolte in massima sicurezza. Alle imprese che pensano di organizzare questo genere di iniziative nel prossimo autunno segnaliamo che prolungheremo la stagione fino a novembre, in modo da soddisfare al meglio anche le loro esigenze.