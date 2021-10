11:09

La società è leader italiana del “Buy now, pay later”, il più importante trend di consumo post-pandemia.

Il “Buy now, pay later”, il più importante trend di consumo post-pandemia, offre anche alle aziende del travel l’opportunità di far crescere pubblico e volumi. Il meccanismo è semplice: il viaggiatore paga in tre mensilità senza interessi, mentre il fornitore riceve l’importo totale immediatamente.

I consumatori possono concedersi più facilmente ciò che amano: viaggi, vacanze, soggiorni in hotel, esperienze. I dati di vendita li vedono più propensi all’acquisto, potendo dilazionare il pagamento in tre soluzioni, così come a concedersi opzioni premium, come la sistemazione in camere di categoria superiore, aumentando quindi il budget di spesa. I venditori hanno dunque uno strumento per migliorare le performance delle campagne e di vendita.



Con Scalapay, leader italiano del “Buy now, pay later” il vantaggio per l’azienda non è solo economico - ricezione immediata dell’intero valore - ma anche di marketing: Scalapay conta su una community in grandissima espansione, in particolare nel target Millennials e Generazione Z, dunque sotto i 45 anni.

Le aziende possono integrare il pagamento con Scalapay sia online che in spazi fisici – come agenzie di viaggi e alberghi - poiché la transazione viene gestita direttamente dall’App utilizzata dal cliente.



