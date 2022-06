Venezia, Milano, Cortina d’Ampezzo e Roma: l’Italia di charme della Radisson Collection Hotel

08:47

Una nuova generazione di proprietà iconiche. Design moderno al servizio dell’ospitalità, attenzione per l’ambiente, forte richiamo allo stile locale. Per un lusso a cinque stelle.

L’ultimo entrato nella Radisson Collection italiana si trova nel cuore di Venezia, lungo il Canale di Cannaregio, una delle vie d’acqua più importanti della Serenissima. E si aggiunge ad altre tre strutture di pari originalità e suggestione: Radisson Collection Hotel Palazzo Touring Club Milan, Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo, A Radisson Collection Hotel e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel. In arrivo la quinta, il Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan, che raddoppia la presenza del brand nel capoluogo lombardo.

A unirle la capacità di evidenziare e valorizzare i caratteri tipici delle architetture locali garantendo al contempo una perfetta immersione nella contemporaneità. Con il comfort assicurato di un’accoglienza a cinque stelle destinata ad ampliarsi ulteriormente nel vicinissimo futuro.

Nel cuore della città galleggiante

Siamo in pieno centro storico, a una manciata di passi dal Canal Grande, all’interno di Palazzo Nani, un gioiello d’architettura veneziana del Seicento. L’edificio che ora ospita Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani Venice apparteneva alla famiglia che gli ha dato il nome, per lungo tempo impegnata nella vita politica e culturale della città. Abbandonato nell’Ottocento, rinasce adesso grazie a un raffinato progetto di ristrutturazione condotto a più mani, unendo le competenze degli architetti dello Studio Marco Piva alle indicazioni del Comitato delle Belle Arti. Una collaborazione che ha permesso di preservare gli elementi decorativi e architettonici originari della facciata e degli interni, inclusi gli stucchi e gli affreschi di Alessandro Vittoria, uno tra i maggiori interpreti del Manierismo.

Ne sono risultate 52 camere, alcune delle quali con affaccio diretto sul Canale di Cannaregio. “Siamo entusiasti - dichiara Chema Basterrechea, Presidente EMEA di Radisson Hotel Group - di stabilire la nostra presenza in questa città iconica con un marchio premium quale è Radisson Collection”. Del complesso fanno parte un tranquillo giardino interno, una sala per riunioni, uno spazio capace di ospitare fino a 80 persone e lo Zoja Wine Bar & Terrace in cui assaporare cocktail, vini e piatti della tradizione veneziana in un’atmosfera decisamente cosmopolita. Tutto questo a due passi dal Ghetto ebraico, dai negozi e dai locali che animano le calli cittadine.



Nel regno dei viaggiatori

Dal capoluogo veneto si passa a quello lombardo, dove Radisson Collection Hotel ha conquistato un’altra posizione d’eccellenza. Un edificio di inizio Novecento affacciato sul centralissimo corso Italia ospita adesso Radisson Collection Hotel Palazzo Touring Club Milan ritagliato nella storica sede della celebre associazione che da sempre si occupa di promuovere e sviluppare il turismo. Un progetto dallo stile impeccabile, ancora una volta firmato dallo Studio Marco Piva e volto a valorizzare il trascorso culturale degli ambienti, incluse la storica libreria del Club e la sua agenzia di viaggi, tuttora operative. In tutto sono 89 fra camere e suite – compresa una Suite Presidenziale di 105 mq. con spettacolare vista sulla città – cui si aggiunge il Bertarelli Bar&Restaurant, ispirato nel nome al fondatore del Club e dunque caratterizzato da menù che richiamano il viaggio. Il locale è diventato un punto di riferimento per gli ospiti ma anche per i milanesi che in dieci minuti di camminata lo possono raggiungere dal Duomo, dal Teatro alla Scala e dall’imbattibile Quadrilatero della Moda.



Sofisticata Cortina

Con un design estremamente funzionale ma fedele allo stile originale Art Nouveau, il Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo, A Radisson Collection Hotel vanta la più grande area conferenze della località più rinomata delle Dolomiti. Ben seicento mq di spazi disponibili per riunioni ed eventi hi-tech si aggiungono a 126 camere (tra cui 19 junior suite e 8 suite), un accogliente cigar bar, l’area SPA e la 1224 Bar Lounge. Dal 1912 l’hotel è un simbolo dell’eleganza italiana declinata nello stile architettonico tipico delle zone alpine, una caratteristica che lo accomuna al Radisson Residences Savoia Palace Cortina D’Ampezzo: 44 appartamenti in open space con ampi interni ispirati agli chalet di montagna, luminosissimi e perfetti per ospitare famiglie e gruppi di amici. È stata la primissima struttura del brand Radisson in Italia, aperta per i Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021.



Infine la Città Eterna

Roma, 1881. Inizia qui la storia dell’iconico edificio oggi cornice di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel. Un hotel dal design minimalista e tuttavia distinguibile per l’immancabile tocco di raffinatezza che caratterizza il portfolio Radisson Collection. Si è nel nucleo della movida capitolina: vivacissima vita mondana, ricca scelta di ristoranti e caffè, la stazione Termini a pochi passi.

All’interno, 82 fra camere e suite, cui si uniscono gli eleganti spazi gourmet del Senses Restaurant & Lounge Bar, le sale per eventi ampie e luminose che sfruttano al meglio i vantaggi della luce naturale e le confortevoli aree benessere della Montemartini SPA By Caschera. Aperto anche agli ospiti esterni, il centro benessere si estende su 600 mq ed è dotato di confortevoli sale per massaggi e trattamenti estetici, piscina idrotonica riscaldata, vasca idromassaggio con chaise-longue in acqua, cascate per massaggio cervicale, cascata finlandese, nuoto controcorrente, percorso idroterapico, docce multisensoriali, sauna, bagno turco, stanza del sale, area relax con angolo tisaneria. A due passi dalle antiche terme di Diocleziano, Palazzo Montemartini Rome si trova in un angolo della capitale da secoli identificato come meta di relax e di benessere.