Trentesimo anniversario, al via il Gran Finale. Intervista a Monica Astuti, country head di Disneyland Paris

Al termine di un 2022 molto positivo, il nuovo anno inizia in modo scoppiettante, grazie a numeri in crescita e a un ricco calendario di eventi.

Una lunga storia alle spalle e un entusiasmo intatto: Disneyland Paris è arrivato al giro di boa dei 30 anni di vita con la stessa voglia di innovare dei primi giorni di attività. Complici i continui investimenti per il miglioramento dell’offerta, il parco alle porte di Parigi non ha mai smesso di reinventarsi e presenta anche nel 2023 un fitto calendario di eventi clou, come sottolinea la country head Disneyland Paris, Monica Astuti.

Cominciamo dal trentesimo anniversario di Disneyland Paris: come proseguiranno le attività nel 2023?

Visto l’enorme successo del 30° anniversario di Disneyland Paris abbiamo deciso di prolungare i festeggiamenti fino al 30 settembre 2023. Questo Gran Finale comporterà una serie di novità imperdibili. La prima è legata all’universo Marvel. Si tratta di Avengers: Power the Night, uno spettacolo notturno che andrà in scena dal 28 gennaio all’8 maggio all’interno del parco Walt Disney Studios. Una tecnologia all’avanguardia combinerà suoni e luci, 500 droni, effetti pirotecnici e proiezioni video per celebrare i Supereroi Marvel. Un’altra grande novità arriverà nel Parco Disneyland: tornerà dal 12 aprile lo spettacolo notturno Disney Dreams!, uno dei più amati dal giorno della sua apertura. Questo straordinario show notturno creato nel 2012 combina proiezioni mozzafiato, laser e spettacolari getti d'acqua con sensazionali fuochi d’artificio per una vera e propria esplosione di colori. Si tratta di un’occasione perfetta per gli ospiti di riscoprire questa creazione unica e per le nuove generazioni di scoprire questo spettacolo iconico. Durante la primavera riaprirà dopo un’importante ristrutturazione l’attrazione It’s a small world, tanto cara a Walt Disney e tanto amata dai nostri visitatori. Torneranno inoltre le colazioni in compagnia delle Principesse Disney presso il ristorante Auberge de Cendrillon, nuovi prodotti dedicati alla collezione Minnie Paris e in estate andrà in scena un nuovo spettacolo interattivo dedicato alla franchise Pixar.



In dettaglio, come è stata recepita la grande novità del Marvel Avengers Campus?

I nostri clienti hanno apprezzato tantissimo la creazione di una nuova area totalmente dedicata all’universo dei Supereroi Marvel, una delle franchise più apprezzate della Walt Disney Company. ll Gran Finale del 30° anniversario è appunto l’occasione perfetta per scoprire il Marvel Avengers Campus all’interno del parco Walt Disney Studios. Qui i visitatori possono immergersi nell'azione al fianco dei Supereroi Marvel e vivere epiche avventure. All’interno sono presenti due spettacolari attrazioni, Spider-Man Web Adventure e Avengers Assemble: Flight Force, due ristoranti, una boutique e la possibilità di incontrare, interagire e scattare foto ricordo con diversi Supereroi.



Ma le emozioni sono finite…

Il Gran Finale del 30° anniversario, l’apertura del Campus Marvel Avengers e del Disney Hotel New York - The Art of Marvel sono i primi passi della grande trasformazione intrapresa da Disneyland Paris nel corso degli ultimi anni. Prossimamente vedranno la luce altri progetti su larga scala, come la riapertura del Disneyland Hotel e la trasformazione del Disney Village. Un'area tematica ispirata a Frozen sarà invece creata all’interno del parco Walt Disney Studios, rendendo così il parco ancora più grande e immersivo.



Quale il ruolo che le agenzie di viaggi giocheranno nei prossimi anni?

Disneyland Paris, da sempre al fianco degli agenti di viaggi, nel 2022 ha introdotto un nuovo programma dedicato alle 30 migliori agenzie per premiare la loro passione verso il brand Disneyland Paris e la capacità di rappresentare e vendere al meglio la destinazione sul mercato italiano. Nei prossimi anni abbiamo l’obiettivo di raddoppiare il numero degli Ambassador selezionando altre agenzie che si distingueranno per il proprio contributo. Inoltre, quest’anno torneranno i roadshow in presenza che si svolgeranno da Nord a Sud. Rappresenteranno un momento ludico e divertente di incontro con la Magia Disney e saranno l’occasione per ringraziare personalmente gli agenti di viaggi italiani per il grande lavoro svolto ogni giorno.



Ci sono alcuni trend del post pandemia che hanno modificato stabilmente la domanda?

Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un trend inverso rispetto agli ultimi due anni: si sta tornando piano piano alle modalità di prenotazioni pre pandemia. La clientela delle agenzie è tornata a prenotare in anticipo grazie anche a condizioni di vendita favorevoli: con il Prenota Senza Pensieri è infatti possibile prenotare un soggiorno e modificarlo o cancellarlo senza penali fino a 7 giorni prima della data di arrivo. Ritorna anche una preferenza del mercato per la primavera, con giugno che si conferma ad oggi come il mese più richiesto dai clienti in agenzia.



Dopo l’apertura del Disney Hotel New York - The Art of Marvel, quali saranno le prossime tappe nello sviluppo delle strutture alberghiere del complesso?

Si continua con la maestosa ristrutturazione del nostro Disneyland Hotel, l’hotel 5 stelle del resort. Quest’ultimo diventerà il regno delle fiabe, delle Principesse e dei Principi Disney e riaprirà nel 2024…stay tuned!