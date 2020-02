Al via EasyReisenplatz, nuova versione della piattaforma più vicina agli adv

17:20

Semaforo verde per EasyReisenplatz, la versione nuova e ancora più user-friendly della piattaforma di booking online b2b.

Online da inizio anno, EasyReisenplatz è accessibile a tutti gli utenti di Reisenplatz: una volta in homepage è sufficiente cliccare sull’icona EasyReisenplatz e inserire le stesse credenziali utilizzate per entrare nel portale principale, ribattezzato Reisenplatz Classic.

Pubblicità

“EasyReisenplatz – dichiara Norman Tassin (nella foto), business developer di Reisenplatz – nasce dalla volontà di assecondare le esigenze del mercato e coniuga la competitività e le prestazioni di un motore di ricerca potente con una maggiore fruibilità e facilità d’uso: per ottenere questo obiettivo, sono state implementate una serie di funzionalità diventate ormai imprescindibili nella digital experience degli utenti, anche in un contesto trade”.



Le novità

La novità assoluta è rappresentata dall’inserimento dei trasporti, con due funzionalità separate: ‘Trasporti’ e ‘Volo + Hotel’.

Novità anche nei servizi a terra, con un tool dedicato ai ‘Transfers’ e un comando ‘Case’ che rielabora in parte l’offerta di appartamenti già disponibile nella versione Classic della piattaforma.

Completano la gamma di funzionalità le voci ‘Hotel’, 'Auto’ e ‘Attività’.

“Il nostro obiettivo primario è di essere sempre al passo con l’evoluzione tecnologica, in un contesto altamente competitivo. EasyReisenplatz nasce per fidelizzare i partner offrendo una gamma più ampia di servizi rispetto alla versione Classic sempre più apprezzata dai tour operator, ma meno vicina alle esigenze delle agenzie di viaggi, salvaguardando al contempo quelli che sono da sempre i nostri punti di forza: geolocalizzazione, quantità di prodotto e competitività dei prezzi”.