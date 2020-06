Hahn Air aggiunge sette compagnie aeree al suo portfolio

19:30

Hahn Air ha siglato contratti con sette nuove compagnie aeree - Air Century, Cambodia Airways, Divi Divi Air, Eastern Airlines, Eastern Airways, Emetebe Airlines e Thai Smile Airways – portando l’intero portafoglio oltre 350 compagnie aeree.



“Hahn Air offre soluzioni per linee aeree di qualsiasi tipologia aziendale - commenta Alexander Proschka, executive vice president commercial -. Ad esempio, il vettore statunitense Eastern Airlines e la thailandese Thai Smiles Airways hanno optato per il nostro prodotto HR-169. Entrambe possono vendere i loro voli con il proprio codice biletterale nel gds, permettendo allo stesso tempo la vendita indiretta di biglietti nei mercati in cui non sono presenti in bsp. I nostri nuovi partner X1-Air Emetebe Airlines, Eastern Airways, Air Century e Divi Divi Air hanno esternalizzato tutta la loro distribuzione indiretta a Hahn Air Technologies. Ora possono vendere i loro voli in Amadeus, Sabre e Travelport con il codice X1. E per finire, il partner doppio Cambodia Airways combina i prodotti HR-169 e H1-Air, sfruttando così tutto il potenziale dei mercati primari e secondari. I nostri prodotti sono efficienti dal punto di vista dei costi, efficaci e veloci da implementare e quindi particolarmente interessanti per le compagnie aeree che vogliono avviare la loro attività dopo la revoca delle restrizioni imposte a causa del coronavirus.”