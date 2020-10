Startup turismo: “Così abbiamo superato il lockdown”

12:55

Le startup del turismo dimostrano tutta la loro reattività anche nell'emergenza. "Durante il periodo di lockdown hanno perso dal 50% al 75% del fatturato. Nonostante questo, due terzi hanno sviluppato un nuovo prodotto e un terzo ha compiuto un pivot (in gergo, un cambio di business model)". Lo ha spiegato Karin Venneri, presidente dell'associazione Startup Turismo (130 aderenti), presentando a TTG Travel Experience i risultati di uno studio condotto con l'Osservatorio Innovazione digitale del PoliMi.

Due dati da correggere: aumentare la partecipazione femminile (solo il 27% dei founder è donna) e abbassare l'età, visto che solo il 25% è under 35. Nell'occasione, l'associazione ed Enit hanno annunciato l'inizio di una collaborazione.



"È un primo passo - ha detto Elena Rossi, direttore marketing dell'ente - per tentare di avvicinare chi produce innovazione con gli operatori pubblici e privati del settore, tradizionalmente non troppo permeabili alle novità". A. L.