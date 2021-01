Blastness: firmata la partnership con Mediterranean Hospitality Management &  Consulting

09:38

Blastness ha stretto un accordo di partnership con Mediterranean Hospitality Management & Consulting per lo sviluppo tecnologico a supporto del business di hotel e resort sulla costa calabrese.

Blastness si è aggiudicato la gara indetta dal gruppo guidato da Luca Giuliano, ceo & founder di Mediterranean Hospitality Management & Consulting e, per i prossimi cinque anni, lavorerà al suo fianco nelle aree distribuzione, revenue e digital marketing con l’obiettivo di implementare soluzioni innovative che garantiscano alle quattro strutture in portfolio - Capovaticano Resort Thalasso Spa e Baia Del Sole Resort a Capo Vaticano, Villa Paola e La Dolce Vita a Tropea, - di trarre i massimi benefici nel mercato del turismo digitale.



In particolare, Blastness è stato scelto per la fornitura della piattaforma crs, della business intelligence e del revenue management system Fox, oltre che per la gestione di campagne pay per click su motori di ricerca e metamotori.

Mediterranean Hospitality Management & Consulting è un brand specializzato nella gestione di alberghi del segmento premium e luxury, con progetti di riposizionamento e riqualificazione architettonica, cura del territorio e sviluppo di soluzioni sostenibili.



Andrea Delfini, founder & ceo di Blastness, ha commentato: “nel nostro settore è insolito partecipare a processi di selezione condotti da società estere per la scelta delle piattaforme tecnologiche di strutture italiane indipendenti e non appartenenti a catene internazionali. Aggiudicarsi questa gara, a confronto con i più importanti player a livello internazionale, è per noi un importante riconoscimento e motivo di orgoglio. È inoltre stimolante scoprire nel nostro Paese realtà dinamiche e guidate da un team giovane e altamente qualificato che, soprattutto in questo periodo, investono in digitalizzazione ed innovazione.



Luca Giuliano aggiunge: “il ritardo digitale e tecnologico delle aziende italiane, in tutti i campi, ha creato negli ultimi anni un gap di competitività importante con i nostri colleghi dei paesi occidentali più avanzati. Dobbiamo rapidamente risanare questo gap ed è per questo che, nonostante il periodo di incertezza, bisogna avere il coraggio di investire in questi campi per essere pronti a cogliere tutte le opportunità al momento della ripresa che arriverà rapidamente”.