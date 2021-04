Accordo Asat - Zucchetti per l'integrazione dei Pms

13:27

Per gli associati a Federalberghi Trentino la burocrazia si snellisce. È quanto consente il nuovo accordo di collaborazione stipulato dalla Asat con Zucchetti Hospitality, grazie a cui alcuni servizi esterni attualmente gestiti manualmente dagli operatori, si legge su Hotelmag, verranno integrati ai Pms della software house già in uso in numerose strutture alberghiere trentine.

“Tutte le strutture ricettive che usano i programmi di gestione alberghiera di Zucchetti – spiega il presidente dell’Asat, Giovanni Battaiola – potranno, con un’unica operazione, riuscire a generare la Trentino Guest Card per i propri ospiti, inviare i dati al software H-Benchmark e procedere con la trasmissione telematica dei movimenti turistici all’Ispat”.



La partnership durerà due anni, fino al termine del 2023. “I nostri associati potranno aderire a tale progetto a un canone molto basso – aggiunge il presidente di Asat/Federalberghi Trentino -, con il vantaggio di muovere grandi passi nella direzione di alleggerire il carico di lavoro burocratico alle imprese ricettive e agli imprenditori del settore”.



In relazione a ciascun cliente già utilizzatore del gestionale Pms o a un nuovo cliente, Zucchetti applicherà un canone annuale scontato di 150 euro (Iva esclusa) per ciascuna annualità o frazione di annualità in cui il cliente stipulerà il contratto. Gli importi annuali, a partire dal 1° gennaio 2022, saranno annualmente rivalutati in funzione dell’indice Istat.