09:44

Saranno due le applicazioni che permetteranno di scaricare il Green Pass a partire dal primo luglio. Il certificato, che consisterà in un codice a barre bidimensionale (Qr Code), sarà disponibile su Io e Immuni.

Nella prima app, che per l’utilizzo prevede l’autenticazione dell’utente attraverso Spid o Cie (carta d’identità elettronica), il certificato sarà già disponibile dopo la vaccinazione, successivamente al tampone o alla guarigione dal Covid. Basterà così salvare il codice Qr sul proprio dispositivo per poterlo esibire all’occorrenza.



Come funzionerà su Immuni

Diverso il caso di Immuni, che, al momento, non prevede alcuna procedura di autenticazione. Secondo quanto anticipa Corriere.it, l’utente dovrà inserire il codice che gli verrà inviato successivamente al vaccino, all’effettuazione del tampone o alla visita medica, e il numero della tessera sanitaria. L’applicazione genererà poi il codice, che potrà essere salvato sul dispositivo o stampato.



Alternativa alle applicazioni sarà anche un sito, dove sarà possibile scaricare e stampare il documento.