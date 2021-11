Gamification, la tecnica innovativa per riscoprire i territori

08:00

La mappatura digitale come nuova chiave d’accesso al territorio. Grazie al confronto “Gamification, slow culturale, comunicazione creativa”, proposto dal Buy Tourism Online di Firenze, tre esperienze italiane hanno iniziato a riscrivere le regole dell’esplorazione.

“La mappa Minecraft “Metapontum” - sottolinea Antonio Nicoletti, direttore generale APT Basilicata - ha unito gioco ed educazione grazie alla collaborazione con la società Maker Camp: punta a stimolare nei più giovani il desiderio di ritrovare nella realtà i luoghi rappresentati di Metaponto, utilizzando come leva l’ex cittadino e filosofo Pitagora”.



Alle peregrinazioni di Dante Alighieri si è invece rifatta l’Apt Emilia Romagna, che proprio oggi lancia ufficialmente il nuovo sito “La ciclovia di Dante”: “Un percorso di 224 km fra Ravenna e Firenze - spiega il suo product manager Andrea Manusia - tracciato con l’ausilio di Googlemap e StreetView. Proprio perché ricco e articolato, il territorio italiano necessita del concorso di tecnologie digitali per ottimizzare la fruibilità dei prodotti turistici”.



Oltre agli spazi di maggior visibilità, l’attenzione di chi programma si sta spostando anche verso le cosiddette “dark zones”, aree solitamente fruite dai cittadini ma non ancora dai turisti. “Per valorizzarle - chiarisce Elisa Di Liberato, project developer di Fies Core - annualmente attiviamo il laboratorio di re-design thinking Trentino Brand New, coinvolgendo professionisti locali di ogni estrazione”. A. C.