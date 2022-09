08:03

La sfida dei mezzi superveloci non corre solo nei cieli. Dopo Hyperloop, un nuovo player si affaccia sul mercato dei treni ad altissima velocità. Si tratta di FluxJet, progetto che porta la firma della startup cinese TransPod al debutto prossimamente in Canada.

Si tratta, riporta Ticinoline, di un veicolo completamente elettrico. Un ibrido tra aereo e treno, che potrà muoversi attraverso l’adozione di sistemi energetici innovativi, che potranno fare a meno di combustibili fossili e di propulsione.



I dettagli

FluxJet sarà dotato di 4 motori di levitazione e grazie al ‘flusso di vigilanza’ sarà in grado di viaggiare lungo un unico binario guida a oltre 1000 chilometri orari.



Ogni capsula sarà lunga 25 metri e potrà ospitare 54 passeggeri.



Il progetto - presentato pochi giorni fa a Toronto - dovrebbe debuttare in Canada, collegando inizialemente Calgary ed Edmonton in 50 minuti attraverso un tunnel di 300 chilometri.



Il costo dei biglietti dovrebbe attestarsi intorno ai 75 dollari.