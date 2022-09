Expedia vara Open World Accelerator per supportare le startup nello sviluppo della piattaforma

19:27

Si chiama Open Wide Accelerator la nuova iniziativa di Expedia, nata per "di fornire a tutti i partner la tecnologia e l'offerta necessarie per affermarsi nel mercato dei viaggi", come si legge in una nota. L'obiettivo è sostenere le startup e le pmi nella crescita sulla piattaforma creata dall'azienda.

"I viaggi sono un motore economico per molte comunità in tutto il mondo - afferma Archana Arunkumar, senior vice president of platform -, ma è un settore complesso in cui entrare e innovare prodotti modulabili che rispondano alle esigenze specifiche dei viaggiatori. Ecco perché Open World è fondamentale per il nostro obiettivo di mettere la persona al primo posto. La missione di Expedia Group è quella di incentivare i viaggi per tutti, ovunque. L'Open World Accelerator è stato progettato specificamente per promuovere l'innovazione nel settore, rimuovere le barriere e consentire alle startup e alle Pmi di creare funzionalità sulla piattaforma tecnologica Open World di Expedia che migliorino in modo significativo l'esperienza di ogni viaggiatore".



Il primo programma Open World Accelerator si rivolge a startup e Pmi che lavorano per rendere il settore dei viaggi più accessibile. Ogni programma prevede un percorso di sei mesi per alcune aziende selezionate e fornirà loro un'ampia gamma di risorse per accelerare la loro crescita.