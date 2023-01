Amadeus porta il metaverso nelle agenzie di viaggi

12:42

Amadeus offrirà alle agenzie di viaggi la possibilità per i propri clienti di vivere un'anteprima virtuale del viaggio, visitando nel metaverso una parte della destinazione turistica in cui intendono recarsi.

Triportation, come ricorda Hosteltur, è stato creato grazie allo sviluppo di in collaborazione con The Wise Dreams e il sistema è stato presentato a Fitur in questi giorni.

Questo progetto ha richiesto due anni di lavoro da parte di entrambe le aziende per dare vita a "un misto di realtà virtuale, intelligenza artificiale e metaverso - ha spiegato il direttore generale di Amadeus, Christian Boutin – per portare l'ambiente turistico nell'industria dei viaggi" al momento della scelta della destinazione da parte del cliente finale.



“Offriremo una comunicazione unica e differenziata rispetto a quanto disponibile fino ad ora. Il viaggiatore vivrà un'esperienza immersiva con ambienti iperrealistici in cui potrà vedere diverse destinazioni verso cui viaggiare e diversi hotel".

"Insomma, offriremo la possibilità di provare prima di partire, e pensiamo che sarà qualcosa di totalmente rivoluzionario nei punti vendita delle agenzie di viaggi".



Per Boutin, l'uso di Triportation significherà "nuove opportunità sia per i fornitori che per le agenzie di viaggi ".