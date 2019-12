08:05

Se ne è parlato tanto e a più riprese durante il corso del 2019: la rinascita del Mar Rosso ha animato le discussioni e vivacizzato i dibattiti di tutti gli operatori che a vario titolo si sono dovuti confrontare con una realtà in fortissima ripresa. Che tuttavia ha spinto al ribasso i numeri di destinazioni competitor dell’area mediterranea rimaste invischiate in un caro prezzi e in un’offerta che non aveva più ragione d’essere.

I t.o. dell’ultimo minuto

Fra i principali temi sul tappeto, il proliferare di operatori ‘improvvisati’ sulla destinazione, attratti dai facili ricavi dei periodi di punta ma incapaci di programmare con continuità e di investire su una destinazione che ha invece bisogno di punti di riferimento stabili.



Prezzi stabili

Malgrado i giusti timori, i prezzi si sono comunque mantenuti almeno per ora su livelli accettabili e la clientela italiana ha confermato una generale tendenza a non scegliere necessariamente la tariffa più bassa, ma a puntare anche sulle soluzioni ‘italian style’.



