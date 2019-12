Ponant apre le vendite per le spedizioni antartiche su Le Commandant Charcot

10:53

Si aprono le vendite per le crociere antartiche di Ponant a bordo della nuovissima Le Commandant Charcot, nave ibrida elettrica per l’esplorazione polare azionata da gas naturale liquefatto.

Le crociere toccheranno il mare di Ross, il mare di Bellingshausen, l'isola di Pietro I: per la prima volta, gli ospiti a bordo della nave Le Commandant Charcot potranno scoprire queste zone remote, grazie ad un programma che comprende esplorazioni con gli Zodiac e non solo.



Accanto a queste, Ponant mette a disposizione degli ospiti una serie di nuove attività. Gite in hovercraft o kayak e gite in mongolfiera renderanno possibile di ammirare i panorami cristallini dell'Antartide dal mare, dal cielo o dalla terra. Gli ospiti hanno anche la possibilità di fare immersioni nelle acque polari.



Nell'ambito di un approccio partecipativo alla scienza, sotto la supervisione del team di guide naturalistiche e degli scienziati di bordo, gli ospiti saranno in grado di installare una stazione sul ghiaccio marino, distribuire un trasmettitore Argos o raccogliere campioni d’acqua.



Tre le proposte di crociera: ‘The emperor penguins of the Bellingshausen Sea’, con partenza l’1 novembre 2021, ‘The Ross Sea’, con partenza il 16 febbraio 2022 e ‘The Weddell Sea & Larsen Ice Shelf’ che ha 5 partenza disponibili, dal 3 dicembre 2021 fino al 25 marzo 2022.