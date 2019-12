Abercrombie & Kent: Amerigo Perasso lascia la carica di ceo

16:47

Amerigo Perasso, amministratore delegato del gruppo Abercrombie & Kent, si è dimesso dopo meno di quattro mesi di attività. Secondo quanto indicato su Travelmole, il copresidente Manfredi Lefebvre d’Ovidio assume quindi la carica di amministratore delegato ad interim.

Fase di transizione

Un portavoce della compagnia ha dichiarato che Amerigo Perasso, ex amministratore delegato e avvocato della società di Silversea, si era unito al business all'inizio di quest'anno per “consigliare e sostenere” la vendita di A&K al gruppo Heritage. Il gruppo Heritage, di proprietà di Lefebvre - che è anche presidente esecutivo di Silversea - ha acquistato A&K da una società di investimento cinese e ora detiene l'85 per cento del business, mentre il fondatore di A&K Geoffrey Kent ne possiede il 15 per cento. Perasso è stato nominato amministratore delegato a fine agosto, in sostituzione di Kent durante il periodo di transizione e integrazione.





"A periodo di transizione completato, Amerigo Perasso si è dimesso dal ruolo di ceo di A&K per concentrarsi su altri progetti che inizieranno nel gennaio 2020", ha aggiunto il portavoce della compagnia. All'inizio di dicembre A&K aveva acquistato l’operatore attivo sul segmento lusso Cox & Kings.