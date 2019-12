Messico, urto fra due navi Carnival

10:44

Collisione in Messico, nel porto di Cozumel, avvenuta nei giorni scorsi fra due navi della flotta Carnival Cruise Line che stavano trasportando circa 5mila passeggeri. L’incidente, come riportato dal Corriere della Sera, è stato filmato e pubblicato sui social dagli stessi passeggeri delle navi. La Carnival Glory ha girato lentamente in fase di attracco e ha colpito la Carnival Legend, che stava lasciando il porto.

Pubblicità

Danni molto lievi

Fortunatamente, il bilancio dell’incidente è molto lieve, con un solo passeggero ferito e la possibilità – come evidenziato dalla compagnia – per entrambe le navi di riprendere regolarmente la navigazione. All’origine del problema ci sarebbero le correnti e i venti forti abbattutisi in questi giorni sul Messico.