10:51

Nuovo tassello nei piani di sviluppo di Ota Viaggi, che dopo le anticipazioni diffuse durante l’ultima convention in Sardegna, ha ufficialmente presentato il restyling del logo. Con un progetto grafico durato oltre un anno, il nuovo logo intende identificare alcune delle caratteristiche fondamentali connesse all’attività del tour operator.

“La prima esigenza che avevamo - commenta Francesco Boccanera, responsabile marketing e comunicazione - era quella di avere un logo originale, riconoscibile e facilmente identificabile, un logo versatile e adattabile ai nuovi supporti e canali di comunicazione; lettere semplici e ben definite che permettono una facile lettura del nome dell’azienda che rappresenta”.

Pubblicità

Mare e italianità

Ota Viaggi, punto di riferimento per il segmento del Mare Italia, aggiunge così al logo “un baffo tricolore”, proprio per indicare l’italianità del t.o.

Il secondo elemento grafico rappresenta invece un’onda, proprio per dare una percezione dell’elemento mare ancora più incisiva.

“Per concludere, abbiamo voluto identificare l’attività che l’azienda svolge e per questo abbiamo anche aggiunto l’elemento descrittivo ‘tour operator’ a completamento di tutto il progetto grafico”.