Gastaldi Holidays inserisce le Maldive in programmazione

12:33

Le Maldive entrano nella programmazione di Gastaldi Holidays. È questa la principale novità per il 2020 del tour operator, che affianca ora l’arcipelago alla consolidata offerta su Mauritius, Seychelles e Réunion.

La proposta maldiviana, che guarda in particolare al target dei viaggi di nozze, sarà effettuata con voli di linea e hotel e resort selezionati e di diverse categorie. Per i cinque stelle verranno proposti i resort LUX a South Ari e North Male.



“Con queste nuova programmazione Gastaldi ha dato una risposta alla crescente domanda giunta dalle agenzie di viaggi fedeli partner – spiega il tour operator in una nota -, offrendo così ai loro clienti una ampia e curata selezione di destinazioni, con l’immancabile qualità dei viaggi firmati Gastaldi”.