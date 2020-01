08:04

Msc Crociere segnala un trend particolarmente favorevole per aprile e maggio, mesi ideali per un break prima dell’estate.

Destagionalizzazione in aumento

“La destagionalizzazione della vacanza è un trend che ormai è partito da tempo, ma nel 2019 e nel 2020 abbiamo registrato un particolare picco di prenotazioni con un incremento del 20 per cento rispetto al passato - ha spiegato il country manager, Leonardo Massa -. Le persone sono alla ricerca di una formula di vacanza non eccessivamente costosa e le crociere nel Mediterraneo rispondono a questa esigenza. Le nostre navi partono da 15 porti in tutta Italia, quindi è possibile scegliere quello più vicino alla propria città di residenza per riuscire a scoprire i luoghi più belli senza mai dover fare e disfare le valigie”.



I motivi del successo

Massa si riferisce anche alla ricerca effettuata da Msc, che indica alcuni dei motivi che stanno decretando il successo della crociera di primavera, riassumibili oltre che in un clima particolarmente favorevole, in un affollamento inferiore delle principali mete turistiche mediterranee e in prezzi particolarmente vantaggiosi. A questi punti forti si associano anche il desiderio di un break per evadere dalla quotidianità e la possibilità di avere una scelta maggiore di opportunità da cogliere.



Le crociere in programma

In primavera, sono Msc Fantasia e Msc Divina a partire alla volta del Mediterraneo occidentale, con tappe in Spagna, alle Baleari e in Francia. In alternativa, Msc Sinfonia e Msc Lirica percorrono l’Adriatico toccando Croazia, Grecia, Albania e Montenegro. Infine, Msc Opera alterna itinerari in partenza da Genova e da Venezia alla scoperta di Spagna, Francia, Grecia, Montenegro e Croazia.